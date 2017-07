Cuca vê pênalti não marcado e critica árbitro: “Dono da verdade”

O técnico Cuca ficou insatisfeito com a atuação do árbitro Péricles Bassols durante o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, disputado na tarde deste domingo, no Mineirão. Após a derrota por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, o treinador reclamou de um pênalti não marcado e condenou a postura do juiz.

No primeiro tempo, com o placar ainda inalterado, o atacante Roger Guedes partiu para cima do zagueiro Murilo pela direita e foi ao chão. Péricles Bassols considerou normal o enrosco entre os dois jogadores, mas Cuca viu pênalti cometido pelo defensor cruzeirense.

“Foi pênalti. Eu não sou de reclamar muito. Os árbitros são passíveis de erros e acertos. Isso, não tem problema. Eles erram e acertam para os dois lados. O problema é quando o cara não aceita conversa e é o dono da verdade, como é o caso desse árbitro de hoje”, disse, sem citar o nome de Bassols.

O Cruzeiro, até então discreto dentro do jogo, saiu na frente com Thiago Neves aos 31 minutos do primeiro tempo. De acordo com Cuca, o fato de começar em desvantagem no Estádio do Mineirão foi decisivo para a derrota diante do time mineiro ao final dos 90 minutos.

“Estávamos com o controle do jogo no primeiro tempo. Criávamos as chances de gol e poderíamos ter tido um pênalti a nosso favor que não foi marcado”, afirmou Cuca. “Dentro das circunstâncias da partida, se você faz 1 a 0, tem grande chance de ganhar”, completou.

Após abrir o placar com Thiago Neves, o Cruzeiro aumentou a vantagem por meio de Hudson ainda no primeiro tempo. Durante a etapa complementar, com Keno no lugar de Tchê Tchê, o Palmeiras chegou a diminuir através de Willian, mas o time mandante matou o jogo com Élber.

“Fizemos o 2 a 1 e tivemos chance para empatar. No detalhe do passe certo, não conseguimos. Nosso segundo gol estava pronto para sair. No último minuto, com o time buscando o empate, acabamos tomando o terceiro. Tivemos mais posse de bola e chances de gol, mas o Cruzeiro foi mais efetivo e venceu”, reconheceu Cuca.