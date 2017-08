Cuca luta para se aproximar do turno de 2016 e renovar esperanças

Atual defensor do título, o Palmeiras encerra sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Atlético-PR. No Estádio Palestra Itália, o time dirigido por Cuca luta para se aproximar da campanha que marcou a primeira metade do torneio de 2016.

Na 19ª rodada da última edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou do Vitória por 2 a 1 e contou com o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Cruzeiro para confirmar o título do primeiro turno com 36 pontos (11 triunfos, três empates e cinco derrotas), menor pontuação na história do torneio por pontos corridos.

Atualmente, com uma campanha de 10 vitórias, dois empates e seis derrotas, o Palmeiras contabiliza 32 pontos ganhos e figura no quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Portanto, com um triunfo sobre o Atlético-PR, chegaria aos 35 pontos, apenas um a menos do que no primeiro turno de 2016.

Embora esteja com uma campanha parecida com a do ano passado, o Palmeiras não vem participando diretamente da briga com pelo título. Com 47 pontos ganhos, um recorde na história dos pontos corridos, o Corinthians ganhou o título simbólico do primeiro turno de maneira antecipada.

A desvantagem significativa em relação ao arquirrival na tabela de classificação já fez Cuca titubear ao comentar a possibilidade de conquistar o título. Publicamente, o técnico e seus atletas dizem ainda acreditar no bicampeonato, esperança que seria renovada com um triunfo sobre o Atlético-PR.

“Se você pegar o ano passado, vai ver que o líder ao final do primeiro turno era o Palmeiras, com 36 pontos. Nesse ano, o Corinthians pode acabar com 47. É mérito. Grêmio e Santos estão fazendo um grande campeonato. Mas, de repente, podem não somar tantos pontos na segunda metade, e a gente pode dar uma arrancada”, disse Cuca.

Embalado, o Palmeiras ganhou 13 dos últimos 15 pontos possíveis no Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco rodadas, o time comandado por Cuca passou invicto contra Vitória (4 x 2), Flamengo (2 x 2), Sport (2 x 0), Avaí (2 x 0) e Botafogo (2 x 1).