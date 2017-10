Cuca é o quinto técnico com mais jogos pelo Palmeiras no Brasileirão

Apesar da derrota para o Santos por 1 a 0, o técnico Cuca tem algo a comemorar depois do apito final do clássico deste sábado. O paranaense se tornou o quinto treinador com mais partidas pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro da Série A. Com o jogo de ontem, foram 62 partidas comandadas, igualando o número do ex-treinador Dudu, que teve passagens pelo Verdão nas décadas de 70, 80 e 90.

A marca conquistada por Cuca acontece na sua segunda passagem pelo Palmeiras. No ano passado, o treinador comandou a equipe ao título brasileiro após um começo de ano bastante conturbado com a eliminação ainda na fase de grupo na Libertadores. A conquista foi o nono na vasta história do Verdão.

O treinador pode se isolar na quinta posição no dia 12 de outubro, quinta-feira, quando o Palmeiras recebe o Bahia pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. A partir disso, Cuca ficará muito próximo de ultrapassar Rubens Minelli, quarto colocado no ranking com 65 partidas comandadas. No entanto, o atual técnico do clube paulista terá que ficar por um bom tempo na equipe para ultrapassar os seus companheiros de trabalho, já que o terceiro é Oswaldo Brandão, com 111 partidas, o segundo é o ainda treinador Vanderlei Luxemburgo, com 132, e o líder Luiz Felipe Scolari, o Felipão com 166 jogos.

Com a derrota para o Santos, o Palmeiras se complicou um pouco mais na tentativa de conquistar o bicampeonato nacional. O resultado negativo permaneceu a equipe na quarta posição, com 43 pontos, e pode ver a diferença para o líder Corinthians aumentar para 14 pontos caso o time alvinegro vença fora de casa o Cruzeiro, partida que será realizada neste domingo.