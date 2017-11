Cruzeiro confirma Egídio para a próxima temporada

Após perder o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o Cruzeiro foi ao Palmeiras e buscou a reposição da vaga. A agremiação mineira contratou Egídio para dois anos de vínculo. O acerto foi confirmado pela Gazeta Esportiva junto a diretoria azul estrelada.

A diretoria tinha pressa na contratação de um jogador para a posição, já que perdeu uma de suas principais peças para 2018. A negociação tinha sido aprovada por Mano Menezes em uma reunião recente, confirme divulgou a reportagem da Gazeta e, após isso, Wagner Pires de Sá e Itair Machado deram sequência nos tratos. A conversa aconteceu diante do bom trânsito do Cruzeiro com Eduardo Uram e Alexandre Mattos, empresário do camisa 6 e diretor de futebol do Palmeiras, respectivamente.

Egídio terminará o Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras e depois vai ao centro de treinamento da Raposa para passar por exames. Após isso, vai assinar contrato de dois anos. Ele será apresentado somente em janeiro, quando a equipe mineira retornar aos trabalhos.

Egídio tem contrato com o Verdão até dezembro de 2017. O jogador estava com pouco espaço no time alviverde e viu a situação complicar com a chegada de Diogo Barbosa e o retorno de Victor Luis, emprestado do clube paulista ao Botafogo.

Embora tenha contratado Egídio, a diretoria da Raposa segue em busca de mais um atleta para a posição. O nome de Victor Luis chegou a ser cogitado. Outro atleta no radar celeste é Thiago Carleto, atualmente em fim de contrato com o Coritiba.

Egídio sai do Palmeiras para encarar um novo desafio. O ala já passou pela Toca da Raposa II onde fez sucesso, com dois títulos nacionais. No entanto, ele enfrentou pesadas críticas dos torcedores durante esse período. Com a camisa cinco estrelas, ele fez 106 jogos e marcou quatro gols.