Conselheiros palmeirenses se articulam por assembleia de sócios

Em assembleia geral, os associados da Sociedade Esportiva Palmeiras apreciarão um pacote de mudanças no estatuto do clube no próximo dia 4 de agosto. A mais de um mês da votação, o “Palmeiras do Futuro”, grupo com conselheiros de diferentes correntes políticas, já se articula para buscar a aprovação.

Em maio, o Conselho Deliberativo chancelou uma série de mudanças no estatuto, entre elas o aumento do mandato presidencial de dois para três anos. Para serem efetivadas, as alterações precisam da aprovação de metade mais um dos sócios votantes em assembleia geral. Se forem rejeitadas por dois terços, as propostas não passam.

No pacote de mudanças estatutárias, a principal é a que envolve o aumento do mandato presidencial. A ampliação de dois para três anos beneficiaria a conselheira Leila Pereira, atual patrocinadora do clube, que teria direito de disputar a presidência já nas eleições de 2021.

Antes da votação no Conselho Deliberativo, em um hotel da capital paulista, a empresária promoveu um jantar aos conselheiros para fazer campanha pelas reformas. Nesta quinta-feira, com o “Palmeiras do Futuro” como anfitrão e a presença de Leila Pereira prevista, o evento será repetido. O convite dá direito a acompanhante e estacionamento gratuito.

Maurício Galiotte, atual presidente do Palmeiras, é partidário do aumento do mandato de dois para três anos e deve tentar a reeleição no final de 2018. Já os correligionários dos ex-presidentes Mustafá Contursi e Paulo Nobre reprovam a medida ou defendem que ela seja adotada apenas a partir do pleito de 2020.

Na época da votação no Conselho Deliberativo, grupos de oposição, como o “Movimento Palmeiras Responsável” e o “Diretas Já SEP”, também se manifestaram publicamente. Com a aproximação da assembleia geral, os dois lados tentarão mobilizar os associados.

Há outras mudanças que serão apreciadas pelos sócios, como a proposta para que o Palmeiras se adeque aos requisitos da Lei de Incentivo ao Esporte. Existem também alterações meramente burocráticas, a exemplo da mudança oficial de endereço da sede no estatuto, de rua Turiassu para Palestra Itália.