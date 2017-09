Com Willian e Deyverson, e Jean no meio, Cuca esboça time titular

Aproveitando a semana livre para treinamentos, Cuca esboçou a formação titular do Palmeiras para a partida do próximo sábado contra o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, feriado da independência do Brasil, o treinador comandou um coletivo em que repetiu a primeira escalação utilizada na última quarta e não promoveu mudanças. Os reservas trabalharam à parte e Felipe Melo seguiu treinando em separado, desta vez ao lado de Arouca.

Pela primeira vez na semana, o comandante alviverde começou os trabalhos após os aquecimentos com a mesma equipe do dia anterior e a manteve inalterada. Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Luan e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Alejandro Guerra e Moisés; Willian e Deyverson saíram jogando em novo duelo contra os jovens da base palmeirense, algo que tem se repetido ao longo da semana, e receberam informações do treinador.

Apesar dos indícios de que Cuca encontrou o time ideal para tentar quebrar o tabu de seis anos sem vitórias contra o Galo, a grande novidade do dia na Academia de Futebol acabou ficando por conta do retorno do goleiro Jaison. Se recuperando de uma lesão no quadril, o veterano de 36 anos iniciou nesta manhã o período de transição física, já visando sua volta aos gramados. Ele deu alguns saltos, simulou algumas situações de jogo, mas segue sem trabalhar junto com o restante do grupo

Enquanto os prováveis titulares do Verdão jogavam com o sub-20 e Jailson treinava à parte, os reservas jogavam um futevôlei em um outro gramado. Já Arouca e Felipe Melo participaram dos aquecimentos juntos de todo o elenco, mas depois seguiram para caixa de areia. A dupla de volantes segue trabalhando para retomar o condicionamento físico.

Depois do treino desta quinta, os palmeirenses voltam aos trabalhos na manhã desta sexta, quando encerram a preparação para encarar o Atlético-MG. À tarde, a delegação alviverde vai ao aeroporto, para seguir viagem com destino a Belo Horizonte-MG.

*Especial para a Gazeta Esportiva