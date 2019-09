Com retorno de selecionados, Palmeiras treina de olho Cruzeiro

Comandando o treinamento do Palmeiras na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol, o técnico Mano Menezes contou com os retornos de Weverton e Gustavo Gómez, que estavam servindo as seleções de Brasil e Paraguai, respectivamente. A expectativa é que a dupla esteja à disposição para o jogo contra o Cruzeiro, que ocorre no próximo sábado, no Allianz Parque.

Com um treino dividido em duas atividades, o elenco buscou aperfeiçoar troca de passes, manutenção da posse de bola, criação de chances de gol, como transições, cruzamentos e finalizações.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Recebendo um tratamento individualizado, o volante Ramires desfalcou a equipe no treinamento, e realizou atividades na parte interna do centro de aperfeiçoamento.

Antes da partida contra o Cruzeiro, o Verão terá mais um dia de preparação. O treino de sexta-feira está marcado para às 15 (de Brasília).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com