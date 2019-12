Palmeiras treina com reservas e deve ter desfalques diante do Cruzeiro

Após bater o Goiás por 5 a 1 no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na noite de quinta-feira, o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta sexta-feira, tendo em vista o duelo diante do Cruzeiro, marcado para o próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), em Belo Horizonte. Para o confronto, o Verdão não deve contar com Gustavo Gómez, Vitor Hugo, Hyoran e Gustavo Scarpa, todos no Departamento Médico. O atacante Luiz Adriano também é dúvida.

A atividade teve os primeiros 45 minutos liberados para a imprensa, e o que se observou foi apenas o time reserva trabalhando com bola no gramado 1 do CT. Já os titulares fizeram regenerativo nas dependências internas da Academia de Futebol.

Assim, o principal personagem da vitória diante do Goiás com dois gols e uma assistência, Gabriel Veron, não apareceu no gramado. Já o titular Weverton trabalhou normalmente ao lado dos demais goleiros e deve seguir entre os onze iniciais.

Ramires e Jean também trabalharam com bola, assim como Willian, que cumpriu suspensão na última rodada e deve viajar para o duelo contra seu ex-clube. Por outro lado, Felipe Melo, que também cumpriu suspensão contra o Goiás, não apareceu no gramado e segue sendo dúvida, assim como Luiz Adriano.

O Verdão volta a treinar neste sábado, quando deve ser definido o time titular, antes de viajar para Belo Horizonte onde terá pela frente um desesperado Cruzeiro lutando contra o rebaixamento.