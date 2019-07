Com Ramires, Palmeiras viaja para decisão e sequência como visitante; veja relação

O Palmeiras embarcou na tarde desta terça-feira para Porto Alegre, onde encara o Internacional, amanhã, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, apenas Ivan Angulo permaneceu em São Paulo.

Assim, até mesmo o volante Ramires, que realizou apenas um treino com os companheiros no gramado, está entre os relacionados. Não é certo, porém, que o camisa 18 tenha oportunidade de estrear pelo clube na próxima sequência de jogos.

Após o duelo com o Colorado, em que o Verdão tem a vantagem do empate por ter vencido o confronto de ida pelo placar mínimo no Allianz Parque, a delegação seguirá para Fortaleza. No sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o time de Luiz Felipe Scolari encara o Ceará, às 19h, provavelmente com uma formação completamente reserva.

Por fim, a maratona de quilômetros voados leva o Palmeiras a Mendoza, na Argentina. Lá, o Palestra terá seu primeiro duelo com o Godoy Cruz, na terça-feira (23), às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Confira quem viajou:

Goleiros: Weverton, Prass e Jailson

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Fabiano, Diogo Barbosa e Victor Luis

Zagueiros: Luan, Gustavo Gómez, Edu Dracena e Antônio Carlos

Meio-campistas: Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Hyoran, Jean, Raphael Veiga, Ramires, Zé Rafael, Felipe Melo, Bruno Henrique, Thiago Santos, Moisés e Matheus Fernandes

Atacantes: Dudu, Willian, Deyverson, Carlos Eduardo, Felipe Pires, Borja e Arthur Cabral