Com elenco de 33 atletas, veja quem ainda pode deixar o Palmeiras

A página do elenco no site oficial do Palmeiras, atualizada nesta semana, conta com um total de 33 nomes. Como ainda planeja reforçar o grupo com contratações pontuais, o clube deve negociar algumas peças para otimizar o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo ao longo da temporada.

O lateral esquerdo Victor Luis, importante na campanha rumo ao título brasileiro de 2018, perdeu espaço significativamente em 2019 e disputou apenas 20 jogos. O atleta é um dos que podem sair, até porque, com a promoção de Lucas Esteves, o Palmeiras passa a ter três especialistas na posição.

O meia Gustavo Scarpa, por sua vez, terminou a última temporada como artilheiro do Palmeiras ao lado de Dudu com 13 gols. O atleta, no entanto, recebeu uma proposta para defender as cores do Almeria, integrante da Segunda Divisão do futebol espanhol.

O atacante Carlos Eduardo também tem boas chances de ser negociado, possivelmente por empréstimo. A despeito do alto investimento para trazê-lo, o jogador marcou apenas um gol em 20 partidas no ano passado e foi amplamente criticado pela exigente torcida palestrina.

O centroavante Deyverson vive situação parecida e também deve ser negociado pelo Palmeiras, provavelmente com o exterior. O atleta teve atuações decisivas rumo ao título do Campeonato Brasileiro 2018, mas caiu muito de rendimento em 2019, voltou a polemizar e já praticamente esgotou a paciência da torcida.

O meia-atacante Hyoran teve o contrato renovado até o fim de 2021 já pensando em um provável empréstimo. Na cabeça de área, com as promoções de Gabriel Menino e Patrick de Paula, o Palmeiras passa a ter sete volantes, o que abre espaço para a saída de alguém da posição, como Jean, em baixa desde 2018.