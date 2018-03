Com 175 jogos pelo Palmeiras, Dudu garante entrada no top 100

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A vitória por 3 a 0 sobre o Novorizontino, alcançada na tarde de sábado, foi histórica para o atacante Dudu. Com um total de 175 partidas disputadas com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, o jogador garante presença no top 100 do clube fundado em 1914.

Atualmente, Dudu está empatado com Gengo, que defendeu o clube nos anos 1940, e Toninho Catarina, jogador da década de 1970. No momento em que disputar a partida decisiva contra o Novorizontino, marcada para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Palestra Itália, entrará efetivamente para o grupo dos 100 que mais atuaram.

Do atual elenco, apenas o goleiro Fernando Prass, 45º colocado com 258 jogos, integra o seleto grupo. Com 902 jogos pelo Palmeiras, o ídolo Ademir da Guia ocupa o primeiro lugar na lista. Dudu, de contrato renovado até o fim de 2022, pode escalar mais postos nas próximas temporadas.

Pelo Palmeiras, o camisa 7 conquistou a Copa do Brasil 2015 e o Campeonato Brasileiro 2016 como protagonista. Contratado pelo clube alviverde em 2015, Dudu é dono da tarja de capitão e marcou 44 gols, o que garante o status de artilheiro do atual elenco.