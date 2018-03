Bruno Henrique mostra pés no chão antes da final: “Favoritismo não tem”

Bruno Henrique comentou sobre a importância de o Palmeiras manter os pés no chão após a classificação para a grande final do Campeonato Paulista. Tido como grande favorito para erguer a taça do Estadual, o Verdão sofreu nesta terça para confirmar sua ida à decisão do torneio e foi surpreendido pelo Santos, que entrou em campo com quatro atacantes.

“O favoritismo não tem. Na hora que a bola rola, não tem mais isso. A gente sabe que isso não entra em campo. A gente vem vivendo um bom momento, sabíamos do adversário que íamos enfrentar”, afirmou o volante, autor do único gol palmeirense na derrota no tempo regulamentar.

Por conta da vantagem de 1 a 0 construída pelo Palmeiras no jogo de ida, as chances de o time do técnico Roger Machado ficar de fora da final do Paulistão ficaram ainda menores, já que o elenco alviverde vem lidando com as altas expectativas desde o início da atual temporada e apontado como o grande favorito para erguer a taça. O Verdão, no entanto, só conseguiu corresponder após as cobranças de pênaltis, assustando os mais de 30 mil torcedores que comparecem ao Pacaembu na chuvosa noite de terça-feira.

“A gente se preparou para todas as possibilidades, e uma delas eram as cobranças de pênalti. A gente foi muito feliz, batemos os pênaltis e saímos com a classificação”, completou Bruno Henrique.

Sem vencer o Campeonato Paulista desde 2008, o Palmeiras terá a vantagem de decidir o título no Allianz Parque, que certamente terá lotação máxima no confronto. A torcida alviverde e até mesmo a imprensa, no entanto, terão de se policiar mais na grande final, já que muitos não consideraram uma possível reação do Santos no jogo de volta, o que acabou acontecendo.