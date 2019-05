Botafogo vê uso indevido do VAR e quer anular jogo com o Palmeiras

O Palmeiras superou o Botafogo na tarde de sábado ao converter um pênalti assinalado com interferência do VAR. O time alvinegro, insatisfeito com a decisão da arbitragem, planeja solicitar a anulação do confronto disputado no Estádio Mané Garrincha, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance ocorreu logo no começo do segundo tempo. Inicialmente, o árbitro Paulo Roberto Alves Junior entendeu que Deyverson simulou ao cair após dividida com Gabriel e até advertiu o palmeirense. Orientado pelo VAR, ele viu o lance pelo monitor e marcou o pênalti, anulando o cartão amarelo.

Na cobrança, o zagueiro Gustavo Gomez marcou o único gol da partida disputada em Brasília. Na noite deste domingo, por meio de seu perfil oficial no Twitter, o Botafogo apresentou sua tese e confirmou que tomará medidas na tentativa de buscar a anulação da partida.

O Botafogo pedirá a anulação do jogo com o Palmeiras. O VAR foi usado indevidamente, pois a partida havia sido reiniciada. Logo, não poderia ser alterada a decisão do árbitro (regra 5 da FIFA e protocolo 8.12 do VAR). A decisão tomada foi um erro de direito, não um erro de fato. pic.twitter.com/e5M0MhevsL — Botafogo F.R. (@Botafogo) 27 de maio de 2019

No replay em câmera lenta da jogada, é possível notar que Gabriel pisou no pé de Deyverson. Após a partida, o jogador do Botafogo admitiu o contato com o adversário, mas reclamou da decisão tomada pelo árbitro Paulo Roberto Alves Junior de marcar o pênalti.

