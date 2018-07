Borja inicia recuperação e posta vídeo caminhando sem muletas

Borja já deu seus primeiros passos rumo à volta aos gramados, literalmente. Após passar por uma artroscopia no joelho direito, na última sexta-feira, o colombiano já deu início à sua recuperação e, nesta tarde, postou um vídeo caminhando sem o auxílio de muletas.

No último sábado, o centroavante já tinha mostrado otimismo com o procedimento ao postar uma foto em que aparece erguendo as muletas. “Graças a Deus e aos médicos, tudo saiu bem. Obrigado por tudo, pelas mensagens e apoio! Bênçãos. Deus é bom o tempo todo”, escreveu na ocasião.

Convocado para representar a Colômbia na Copa do Mundo da Rússia, Borja sentiu lesão no treinamento conduzido pelo técnico José Pekerman. Por isso, não foi relacionado para o confronto com a Inglaterra, pelas oitavas de final, o último de seu país no torneio.

O Palmeiras estima que Borja desfalque o clube por um período de quatro a seis semanas. Apagado em sua primeira temporada pelo clube alviverde, o centroavante colombiano evoluiu significativamente em 2018, com 15 gols marcados em 23 partidas.