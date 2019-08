Blogueiros opinam sobre nova expulsão de Felipe Melo

3 /8 /8

João Ricardo Cozac: Felipe Mello não pode e jamais será um anjo dentro de campo. A energia interna dele precisa ser trabalhada para que ele utilize a favor de si e do time. Aniquilar essa energia significaria aniquilar o próprio atleta. Falo há 30 anos a mesma coisa: sem equilíbrio emocional e mental, atletas desperdiçam suas carreiras. Até quando o futebol brasileiro estará de costas e com tanto preconceito diante da Psicologia do esporte como ciência? (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)