Barça comete gafe e troca escudo do Palmeiras por xará potiguar

A Sociedade Esportiva Palmeiras foi confundida pelo Palmeiras FC pelo Barcelona. Em postagem no site oficial do clube catalão, o Verdão paulista teve o escudo trocado pelo xará do Rio Grande do Norte.

O equívoco acontece em uma imagem criada para representar talentos que deixaram o Palmeiras e fizeram sucesso no Barcelona, em alusão à recente contratação de Yerry MIna. Na foto, Deco, Rivaldo e Edmilson são os destaques.

Vale ressaltar que Deco nunca defendeu o Palmeiras profissionalmente. O português foi formado nas categorias de base do futebol de salão alviverde, mas se transferiu para o Corinthians ao fazer a transição para o futebol de campo.

Na lista, são 11 jogadores citados pelo Barça como tendo atuado pelos dois clubes. Os blaugranas listam Da Silva como primeiro atleta a defender as duas equipes, seguido por Marinho, Bio, Cleo, Marcelo, Henrique e Keirrison, além dos três já citados e Yerry Mina.