Artur é perdoado após vestir camisa do Fla e ganhará chance no Palmeiras

Logo em sua coletiva de apresentação, Anderson Barros precisou abordar um assunto polêmico. No final de novembro, Artur, que está emprestado pelo Palmeiras ao Bahia até o final deste ano, foi flagrado com uma camisa do Flamengo e enfureceu torcedores dos dois clubes.

Após o meio-campista se desculpar, alegando que foi uma aposta, o novo diretor de futebol do Verdão minimizou o ocorrido, lembrou a história do jogador criado pelo clube e indicou que ele será aproveitado na próxima temporada.

“Na vida, todos temos que assumir nossos erros e sermos responsáveis por eles. Se me lembro do caso, ele mesmo reconheceu. O Artur é um atleta criado aqui dentro, tem um potencial muito grande e estará conosco, como todos os outros meninos da base. Temos que ter muito cuidado com isso. O que temos de separar é, se errarmos, pagamos pelos erros. O que não podemos é crucificar qualquer profissional ou atleta por um momento único”, emendou.

Quando questionado sobre a quantidade de jogadores que Vanderlei Luxemburgo pretende trabalhar, Barros despistou, mas ressaltou a nova política do clube: dar chances para atletas vindos da base.

“Não tem como colocar que vai trabalhar com 22, 24 ou 26. Você tem um determinado números de atletas e não é num estalar de dedos. Há responsabilidades contratuais. Você tem de fazer um exercício diário para a saída de um ou outro atleta. Não adianta eu dizer um número, porque o Palmeiras esse ano, até conceitualmente, tem nove atletas da base que estão subindo. Esse número aumenta mais ainda. Há necessidade de um exercício muito maior”, afirmou.

“A gente tem que trabalhar para que aconteça (as chances aos mais jovens). Caso não aconteça, há necessidade de estar no elenco para dar o retorno dentro de campo. Os meninos não poderão ser sacrificados. Eles estarão participando do processo. Então, isso implica que todos os atletas estarão em nível de competitividade igual para conquistar espaço no elenco. É um posicionamento claro do Vanderlei”, finalizou.

O Palmeiras se reapresenta dia 6 e viaja para a disputa da Copa da Flórida cinco dias depois nos Estados Unidos, onde permanece por uma semana. A estreia da equipe no Paulista está marcada para o dia 22, diante do Ituano.