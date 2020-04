Arthur Cabral lamenta lesão no Palmeiras e quer fazer história na Europa

Arthur Cabral foi chegou ao Palmeiras no início do ano passado cercado de expectativas após se destacar pelo Ceará na temporada anterior. O atacante, no entanto, não conquistou o prestígio de Felipão em nenhum momento e, em agosto de 2019, foi emprestado ao Basel, da Suíça.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Arthur Cabral lamentou a lesão no púbis que sofreu logo no início de sua passagem pelo Verdão. O atacante garante que se dedicou com afinco no Alviverde e reconhece que não teve sucesso pelo clube.

“No Palmeiras, eu tive um problema no púbis logo no começo, creio que isso acabou atrapalhando bastante o meu início. Depois eu me recuperei, treinei e no dia a dia sempre tentei dar o meu melhor, chegando cedo na Academia, fazendo pós-treino e dando o meu máximo. Infelizmente as coisas não aconteceram, mas são coisas do futebol, bola para frente”, afirmou o jogador.

Desde que chegou na Suíça, Arthur Cabral disputou 24 partidas pelo Basel e marcou nove gols. O atacante revela estar satisfeito com sua experiência no país, destacando a recepção que teve ao chegar no clube que defende.

“Estou muito feliz na Suíça. Tive uma adaptação muito boa, conseguindo jogar bem e ajudar a equipe. Fui muito bem recebido por todos, diretoria, comissão técnica, jogadores e torcedores, me sinto em casa. Não gosto de falar sobre o melhor momento de minha carreira, porque ela está só no início e estou em um momento de evolução. A cada treino, jogo e mês que passam, sinto que estou evoluindo e creio que a tendência é só melhorar”, disse o atacante.

Arthur Cabral não esconde que seu sonho é trilhar uma carreira de sucesso na Europa. O jogador tem a vontade de conquistar títulos pelo Basel para, em seguida, galgar patamares maiores no velho continente.

“Eu tenho o plano de fazer meu nome aqui na Europa. Vim para o Basel, que é um clube que disputa competições internacionais, e quero muito levantar troféus e deixar meu mome marcado na história do clube. Depois, seguir para um time melhor na Europa e progredir no futebol, disputar ligas maiores, com mais visibilidade. Meus objetivos são melhorar cada vez mais, progredir, vestir camisa de grandes equipes, da Seleção, que é o objetivo de todos os brasileiros que jogam futebol”, finalizou o atacante.

Aos 21 anos, Arthur Cabral tem contrato de empréstimo junto ao Basel até o meio desta temporada. Pelo Palmeiras, o jogador disputou apenas cinco partidas oficiais, tendo marcado um gol. O atacante assinou vínculo com o Verdão até o final de 2023.