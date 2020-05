Arouca relembra chegada no Palmeiras e decisões contra o Santos

Experiente e com carreira vitoriosa no futebol brasileiro, Arouca viveu grandes momentos de sua carreira no Santos e, logo em seguida, seguiu para o rival Palmeiras, onde também teve destaque. Em entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva, o volante relembrou a sua chegada no Verdão e as decisões em seguida contra o seu ex-clube.

Depois de cinco temporadas pelo Peixe, Arouca foi contratado pelo Palmeiras em 2015, quando o clube passava por uma reformulação em seu elenco. O volante falou de como foi chegar em uma nova equipe já pressionado para conquistar títulos.

“Tinha muito isso (pressão por títulos). O Palmeiras, em 2014, tinha escapado na última rodada do rebaixamento do Brasileiro. Eu cheguei em um momento de transição do clube, contratando muitos jogadores, fazendo uma reformulação. E era uma aposta onde eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com o Osvaldo de Oliveira, com quem eu tinha trabalhado no Fluminense e no Santos, e no início acabou não dando certo, infelizmente perdemos o Paulista para o próprio Santos na época, mas conseguimos dar a volta por cima e ficar com o título da Copa do Brasil, por incrível que pareça em cima do Santos também”, relembrou.

As decisões em seguida contra o seu ex-clube marcaram a passagem de Arouca pelo Palmeiras. Foi naquele período que a rivalidade entre as equipes cresceu, com provocações dos jogadores de ambos os lados. O volante deu mais detalhes de como foi a sensação da conquista da Copa do Brasil de 2015, após o revés no Paulista.

“Tinha acabado de sair do Santos, o Paulista foi se desenrolando, as duas melhores equipes foram para a final e deu Palmeiras e Santos. E infelizmente acabamos perdendo a decisão para o Santos, acabou gerando aquela provocação, aumentando a rivalidade. E, por incrível que pareça, o destino colocou a gente frente a frente na decisão da Copa do Brasil”

“Alí nós conversamos que aquela chance não podia escapar, tinha que ser nossa. Já tínhamos perdido um título para eles naquele ano, toda essa rivalidade foi criada e dessa vez a gente tinha que fazer de tudo, aquele título tinha que ficar no Allianz Parque. A gente se concentrou bastante, treinou bastante, fomos muito focados para essa final e acredito que foram dois grandes jogos porque o Santos também tinha uma excelente equipe. E para o torcedor palmeirense também foi muito importante, depois de tanto tempo sem um título tão importante da maneira que foi. O importante que o final foi feliz”, relatou.

Arouca atuou pelo Verdão por três temporadas, e fez 58 partidas com a camisa do clube. Volante de marcação, não balançou as redes neste período, mas teve papel importante na Copa do Brasil de 2015 e pôde ajudar na conquista do Brasileirão de 2016.

