Arouca elogia Gabriel Jesus e relembra missão de devolver protagonismo ao Palmeiras

Arouca chegou ao Palmeiras em 2015, um ano depois de o time lutar contra o rebaixamento. Na época, o clube passava por uma reformulação no elenco para deixar de brigar na parte de baixo para buscar títulos. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o hoje volante do Figueirense relembrou sua passagem pelo Verdão e a retomada pelo protagonismo do clube.

“O momento que chegamos ali era um momento de incerteza do clube, vindo de um ano em que se livrou do rebaixamento. E o torcedor já estava cansado dessa situação. Foi uma transição com muitas contratações e no ano seguinte já ter chegado em uma final do Paulista, vencido a Copa do Brasil, alí ganhamos confiança, recuperou a auto-estima do torcedor no meu modo de ver. E o torcedor abraçou a causa, voltou a comprar camisa, voltou a se associar ao clube, voltou a ter alegria de assistir aos jogos do Palmeiras. Acho que foi fundamental aquele ano, esse momento de transição. Na minha opinião fazemos parte disso sim e agora virou essa potência, já era, sempre foi, mas em algum momento tinha deixado de ser”, analisou.

Quem também foi importantíssimo para o reencontro do Verdão com o protagonismo no futebol brasileiro é Gabriel Jesus. O garoto foi revelado pelo clube justamente em 2015, ano em que Arouca foi contratado. O experiente volante rasgou elogios ao jovem centroavante, que teve papel decisivo nas conquistas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

“Fui privilegiado de pegar o início da carreira do Neymar da maneira que foi, ver toda a evolução que ele teve no Santos, e depois pegar o Gabriel Jesus, participar desse crescimento dele no Palmeiras. Um jovem humilde e que você via que era focado no que ele queria. Dava para perceber. Treinava que nem um cavalo desde que subiu. Como eu já participei de muitos clubes, você vê alguns jogadores subindo e já achando que são o bam-bam-bam. Ele era um garoto focado, por mais que já tinha um nomezinho pela maneira que ele subiu, já era querido entre os torcedores, mas ele não deixava isso subir à cabeça, pelo contrário, dava para ver que o moleque queria aprender, queria evoluir, queria crescer, tanto que hoje é o nosso centroavante da Seleção Brasileira, está fazendo sucesso na Europa, é um garoto excepcional, de uma humildade e de um caráter ímpar”.

Arouca vestiu a camisa do Palmeiras entre 2015 e 2017 em 59 partidas e conquistou uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Depois de deixar o Verdão, passou por Atlético-MG e Vitória, e nesta temporada foi contratado pelo Figueirense, por onde fez cinco jogos antes da paralisação pela pandemia.

