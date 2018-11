Após título, presidente do Palmeiras promete elenco ainda mais forte

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, promete um elenco ainda mais forte para 2019 após o título brasileiro confirmado neste domingo, com a vitória por 1 a 0 diante do Vasco, em São Januário.

Galiotte afirma que pretende manter os principais jogadores e agradece pelo “engajamento” do torcedor palmeirense.

“Palmeiras brigou por todos os campeonatos nesse ano. É fruto do trabalho, dedicação, planejamento. Elenco poderoso e conseguimos mostrar no Campeonato Brasileiro. Torcedor do Palmeiras merecia, diferenciado, dez vezes campeão brasileiro. A ideia é manter os principais atletas. Obviamente vamos estudar caso a caso, mas vamos trabalhar para ter equipe ainda mais forte no ano que vem”, disse Galiotte.

“O torcedor/presidente fica muito feliz, brigamos muito, lutamos pelo título. Estivemos próximos na Copa do Brasil, Libertadores e agora veio. Torcida é envolvida, compenetrada, engajamento estratosférico. Eles merecem. É a reconstrução do Palmeiras desde a gestão passada e estamos colhendo os frutos. A última eleição foi em 26 de novembro de 2016 e o Palmeiras foi campeão no dia seguinte, contra a Chapecoense. E agora a mesma coisa. Coincidência repetida. Felicidade e alegria muito grande poder proporcionar isso. Satisfação do torcedor é produto final. É para isso que tanto lutamos. É momento de glória, essa festa, é gratificando ouvir o grito do torcedor”, emendou.

Galiotte foi reeleito neste sábado e permanecerá no comando do Verdão até o fim de 2021. O novo mandato tem início em 15 de dezembro. Ele derrotou Genaro Marino, seu primeiro vice. Foram 1.843 votos para a chapa da situação contra 1.176 votos para o grupo da oposição, além de outros 20 em branco. Participaram da votação 3.039 associados de um total de 8.140 aptos.