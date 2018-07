Após renovar com o Palmeiras, Nathan acerta empréstimo para novo time na Suíça

Nathan está de casa nova na Suíça. Após disputar sua primeira temporada no futebol europeu pelo Servette, o jogador de 23 anos disputará agora a Super Liga, principal competição do país. O defensor, que estendeu seu vínculo com o Palmeiras até dezembro de 2021, acertou empréstimo de dois anos com o Grasshopper, único clube a jamais ter sido rebaixado.

“Estou muito feliz por esse novo desafio. Primeiro, gostaria de agradecer ao Servette por ter sido o clube que abriu as portas para mim na Europa e onde consegui me destacar na última temporada. Serei eternamente grato”, afirmou.

“Graças ao bom trabalho realizado na temporada passada, surgiu essa nova oportunidade de defender um dos clubes mais tradicionais da Suíça. Estou empolgado para esse novo desafio na minha carreira. Vou trabalhar bastante para ajudar a equipe a fazer um grande ano”, completou.

Revelado pelo Palmeiras, Nathan defendeu o Criciúma e a Chapecoense antes de ir para a Suíça, em agosto do ano passado. A adaptação no Servette foi rápida e o brasileiro rapidamente virou titular e um dos principais jogadores da equipe, que terminou a Challenge League 2017/18, segunda divisão do país, em terceiro lugar. O zagueiro disputou 28 jogos do torneio, sendo 26 como titular, e marcou três gols.