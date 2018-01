Após ano discreto, Hyoran fala em brigar por vaga entre titulares

Contratado pelo Palmeiras após passar pela Chapecoense, o meio-campista Hyoran viveu um ano apenas discreto em 2017. Em pré-temporada com o elenco comandado pelo recém-chegado Roger Machado, o atleta planeja brigar para ser titular em 2018.

“Chegaram muitas coisas nesse período de férias. Mas eu botei na minha cabeça que vai ser o meu ano. Quero jogar mais, vou buscar meu espaço”, avisou Hyoran. “Tenho certeza que, se eu der o meu melhor, vou ter a chance de mostrar meu potencial. Quero brigar para ser titular do Palmeiras”, completou.

Com apenas sete partidas e um gol em sua primeira temporada pelo clube, Hyoran chegou a ser cotado como possível moeda de troca. Animado com a chegada de Roger Machado, a quem considera “um dos melhores” técnicos do Brasil, o meia de 24 anos faz um balanço positivo de 2017.

“Nunca vou reclamar. Claro que não vou dizer que foi excelente. Eu queria ter jogado muito mais e me sentia preparado. Mas é do futebol. Faz parte e não se pode reclamar. Estava no Palmeiras, convivendo com vários jogadores de renome. Quando entrei, dei meu máximo e felizmente o torcedor viu isso”, afirmou.

Contratado com status de promessa, Hyoran firmou vínculo com o Palmeiras até o final de 2020. Independentemente dos percalços vividos durante seu primeiro ano pelo clube alviverde, ele pensa em aproveitar a chance de começar mais uma temporada na Academia de Futebol.

“O que passou, passou. Agora é ano novo. É dar a vida na pré-temporada em busca de mais chances. Sei do meu potencial. Estou preparado. Vou fazer de tudo para 2018 ser muito especial para mim. Quero ajudar o Palmeiras. O clube confiou em mim, me recebeu da melhor forma possível e quero retribuir. Esse é meu foco”, finalizou.