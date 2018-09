Antônio Carlos reconhece erro e vê Palmeiras forte por títulos em 2018

Com uma derrota em pleno Allianz Parque e um empate no Mineirão, o Palmeiras acabou, na última quarta-feira, eliminado da Copa do Brasil. Entretanto, engana-se quem pensa que o discurso dentro do elenco alviverde é de terra arrasada. Vivo tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, o Verdão segue firme e forte em busca dos títulos que restam na temporada, ao menos para o zagueiro Antônio Carlos.

Após a partida no Mineirão, o defensor, que falhou no lance do gol de Barcos, reconheceu o erro de posicionamento, mas revelou que o Palmeiras poderia ter voltado para São Paulo classificado pelo que fez na junção das duas partidas. Entretanto, admitiu que a derrota em casa foi determinante.

Veja também: Barcos marca de novo, Cruzeiro elimina o Palmeiras e vai à final

“A gente sabia que o Cruzeiro, por ter a vantagem, jogaria no nosso erro. Infelizmente, na perda de bola, assim como foi na nossa casa, a gente estava desarrumado e o jogador deles saiu na cara do gol. A bola foi bem metida, mérito do Cruzeiro, mas acontece. Infelizmente, também dei condição. Sabíamos que seria difícil, fizemos um bom jogo, faltou pouco”, disse Antônio Carlos.

“Acho que a gente poderia ter saído de campo com algo melhor. Poderíamos ter conquistado o empate em casa e levado para os pênaltis. Mas acabamos derrotados em casa, ainda teve o gol anulado. Agora temos que pensar na Libertadores e no Brasileirão, que são as competições que nos restam”, completou o zagueiro.

Fora da Copa do Brasil, o time comandado por Luiz Felipe Scolari tem a Libertadores, com uma vantagem considerável no confronto contra o Colo-Colo, e o Brasileiro, onde é vice-líder apenas um ponto atrás do rival São Paulo. E para Antonio Carlos, o objetivo são as duas competições, com o time ainda mais motivado pelo título.

“Pode ter certeza que iremos seguir firmes e fortes. Temos dois campeonatos para disputar. Primeiro vamos pensar no Cruzeiro pelo Brasileiro, na próxima rodada, e depois focar na Libertadores”, ressaltou o zagueiro, titular absoluto sob o comando de Felipão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com