Allianz Parque passa por replantio do gramado às vésperas de jogo do Palmeiras

Literalmente às vésperas do jogo de volta do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o gramado do Allianz Parque terminará seu processo de replantio. Nesta segunda-feira, o campo da Arena palestrina iniciou seu processo de reforma, que terminará no final desta quarta-feira.

A grama é transportada de uma fazenda em Tremembé, onde a WTorre, empresa que administra o estádio, cultiva o produto. O replantio se fez necessário após os shows dos Los Hermanos e BTS, que, mesmo com o easyfloor – responsável por diminuir os danos no gramado – prejudicaram o estado do mesmo.

O processo já foi repetido em algumas oportunidades com sucesso no Allianz Parque. A grama, transportada através de caminhões, tem espessura de 4,5cm, já que, além da grama, leva também parte do solo enraizado.

Nesta quinta-feira, o Palmeiras recebe o Sampaio Corrêa no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em São Luís, o Verdão venceu pelo placar mínimo e tem a vantagem do empate para avançar.