Allianz Parque apresenta porco super-herói como novo mascote

Antes da estreia no Campeonato Brasileiro, programada para este domingo, às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, o Palmeiras anunciou o novo mascote do Allianz Parque. Trata-se de um porco, que usa roupa de super-herói, e tem a missão de interagir com o público do estádio, além de servir como porta-voz nos canais digitais e entreter o público. O nome, no entanto, será definido pelo torcedor alviverde.

O nome do mascote será escolhido por meio de votação popular, que acontecerá no site oficial da arena entre os dias 28 de abril e 08 de maio. As opções foram inspiradas no torcedor Palmeirense: Trino é a abreviação de Palestrino, uma homenagem à nação Alviverde; Verdino traz o verde no nome, além de ser uma palavra de origem Italiana; Salvatore faz referência ao grande salvador, o guardião da nossa arena. O resultado será divulgado no dia 10 de maio, nas redes sociais do Allianz Parque.

“Pensamos em diversas opções para essa mascote: um anjo, um gladiador, mas as consultas ao público definiram que deveria ser um porquinho. Tivemos, então, o desafio de não confundi-lo com o mascote “Gobatto”, do Palmeiras. Por isso, nossa personagem, apesar de verde, não veste o uniforme do clube, mas sim uma roupa de super-herói. O mascote tem traços suaves, buscando aproximar de forma lúdica a nossa marca das crianças”, disse Rogério Dezembro, CEO do Allianz Parque.

Rogério ainda explicou a função do porquinho dentro do estádio. “Nosso compromisso era o de criar uma mascote para a arena, cuja missão é ser um embaixador dos valores da marca Allianz Parque. Esse personagem se preocupa com a segurança, o conforto e a diversão de quem está presente no estádio ou em nossas plataformas digitais. O mascote não estará dentro de campo ou em cima do palco, mas sim junto das pessoas, apoiando e entretendo a todos. Ele será o guardião do público”, completou Dezembro.

Nos próximos meses, uma série de materiais do Allianz Parque, inaugurado em novembro de 2014, terá o personagem como atração principal. O primeiro deve ser o vídeo de segurança da arena, exibido antes de jogos e shows.