Jornal uruguaio revela interesse do Nacional em Felipe Melo

O volante Felipe Melo não seguirá no Palmeiras e diversos clubes são ventilados como possível destino do jogador, tanto no Brasil como no exterior. Até mesmo o futebol uruguaio é cotado para receber o atleta.

De acordo com informações do jornal El País, o Nacional já realizou contatos para saber sobre a situação do atleta no Verdão. O interesse é contar com o volante para a próxima temporada do Uruguaio.

Apesar de revelar o interesse do tradicional clube, tricampeão da Libertadores, a publicação também afirma que as chances de Felipe seguir para Montevidéu não são tão altas, já que os times do país não conseguem concorrer financeiramente com os brasileiros.

O jornal lembra também a confusão de Felipe contra o Peñarol, em partida da Libertadores. Após o fim do duelo no Uruguai, vencido pelo Verdão por 3 a 2, o volante se envolveu em pancadaria e acertou um soco em Matías Mier, sendo suspenso pela Conmebol e desfalcando a equipe de Cuca na sequência da competição.

Além disso, em sua apresentação como jogador do Palmeiras, o camisa 30 afirmou que, se precisasse, daria “tapa na cara de uruguaio” para ajudar seu time a ser campeão.

Pelo lado do Palmeiras, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, afirmou que não há novidades em relação à situação de Melo. Na última terça-feira, ele concedeu entrevista coletiva e garantiu que os clubes que quiserem a contratação do atleta não devem esperar facilidade na negociação.