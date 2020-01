“Paciência acabou”! Jornal italiano critica Paquetá, que pode estar de saída

A paciência com Lucas Paquetá acabou. Ao menos é o que diz a reportagem do Gazzetta dello Sport, publicada na manhã desta terça-feira. O jogador, que chegou ao Milan em janeiro do ano passado, foi criticado pelo periódico italiano por ainda não ter se firmado no elenco. Além disso, foi apontado que o brasileiro deve ser negociado.

Segundo a análise, Krzysztof Piatek e Paquetá vivem a mesma situação. Não bastasse terem chegado na mesma época, ambos eram os personagens de uma revolução Rossonera. Um ano depois, a Gazzetta aponta que essa reviravolta falhou.

“A revolução falhou. Até agora, existem poucas dúvidas. E ambos, após 12 meses de AC Milan e um investimento de € 70 milhões no total, estão de volta ao mercado”, escreveram.

O jornal continuou criticando Paquetá e o colocou na mira de um gigante europeu.

“Doze meses de aclimatação são mais que suficientes. A paciência acabou. O resultado? Ele também pode partir por 35 milhões. O Milan está esperando a oferta certa, mas o PSG está à espreita”, finalizou.

