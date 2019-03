Gabriel Jesus iguala número de gols da última temporada pelo City

Depois de uma Copa do Mundo apagada, Gabriel Jesus deu a volta por cima vestindo a camisa do Manchester City. Sob os comandos de Pep Guardiola, o brasileiro, muitas vezes reserva de Sergio Aguero, se reencontrou com as boas atuações e com o caminho das redes, igualando na última terça-feira seu número de gols da última temporada pelo clube inglês.

Na goleada do City sobre o Schalke 04 por 7 a 0, que classificou o time para as quartas de final da Liga dos Campeões, Jesus saiu do banco de reservas, entrou no segundo tempo e contribuiu com um gol, o primeiro desde o dia 6 de fevereiro e o 17º na temporada, igualando a marca de 2017/2018, quando os comandados de Guardiola terminaram com o título do Campeonato Inglês.

Se o número de tentos está em igualdade, o de assistências é superior. Entrando muitas vezes na segunda etapa para ser uma opção móvel no comando do ataque e outras para atuar ao lado de Aguero, o brasileiro tem sido um bom garçom. Ao todo, são cinco passes para gol, contra três na última temporada.

O convocado de Tite, ainda, somou ótimas atuações individuais na temporada. Na Copa da Liga Inglesa, por exemplo, Jesus teve uma partida de quatro gols, além de um hat-trick na goleada dos Citizens por 6 a 0 diante do Shakhtar Donetsk, na primeira fase da Champions League.

Classificado para as quartas de final da competição europeia, o City ainda briga pelo título inglês ponto a ponto com o Liverpool. Enquanto os azuis de Manchester possuem 74 pontos, os Reds aparecem logo atrás com um ponto a menos. Na Liga dos Campeões, o sorteio nesta sexta irá definir do adversário.