Gabriel Jesus afirma que queria cobrar pênalti desperdiçado por Mahrez

No último domingo, Liverpool e Manchester City se enfrentaram no Anfield Road e fizeram o jogo mais esperado da 8° rodada do Campeonato Inglês, mas decepcionaram boa parte do público, já que a partida teve pouca emoção e terminou em um apático 0 a 0. Os visitantes tiveram uma grande oportunidade de vencer, mas o argelino Riyad Mahrez desperdiçou um pênalti nos minutos finais. Após o jogo, o brasileiro Gabriel Jesus afirmou que estava pronto para a cobrança da penalidade.

“Eu não fiquei nada contente, já que eu, assim como o Mahrez, estamos treinando muito este tipo de lance e eu queria ter cobrado o pênalti . O Mahrez perguntou-me se eu bateria e se eu estava confiante, eu disse que sim, mas, poucos segundos depois, veio a ordem do Guardiola de que seria ele a cobrar, então obedeci e deixei ele bater a penalidade”, afirmou Gabriel Jesus logo após a partida diante do Liverpool.

O atacante da Seleção Brasileira aproveitou para destacar também que o resultado é o mais importante, e que todos estão tristes pois a equipe poderia ter conquistado os três pontos. Porém, o jogador reforçou que a equipe precisa valorizar o ponto conquistado. “O importante é que não perdemos e seguimos líderes do Campeonato Inglês. O treinador já falou comigo, às vezes estas coisas acontecem, bola para a frente, o importante é levantar a cabeça e continua jogando bem”.

Logo após o fim do jogo, quando os jogadores ainda estavam em campo, Guardiola foi até Mahrez e conversou brevemente com o atacante argelino, dando um apoio após a cobrança errada. Em sequência, o treinador espanhol se caminhou até Gabriel Jesus e também falou com o atacante brasileiro, que tinha um semblante bastante despontado.

Com o empate, o Campeonato Inglês continua muito equilibrado, com o Manchester City e o Liverpool na liderança com 20 pontos. Além das duas fortes equipes do cenário mundial, o Chelsea venceu o Southampton por 3 a 0, também está com a mesma pontuação e divide o topo do torneio.