“É um dos melhores do mundo”, afirma Guardiola sobre destaque do City

O técnico Pep Guardiola vive o seu melhor momento no comando do Manchester City e, para ele, muito dessa ótima temporada que o clube vem fazendo se deve ao excelente desempenho do atacante Kevin de Bruyne. Sem poupar elogios, o comandante espanhol afirmou que o belga é um dos melhores jogadores tanto do futebol europeu como mundial.

“Sou treinador, mas também sou um espectador, tal como todos vocês que acompanham futebol. Quando o Kevin De Bruyne tem a bola, espera sempre coisas boas. É um dos melhores da Europa e do mundo, atrás apenas de alguns jogadores que estão em um nível um pouco acima… Mas para ser um dos melhores tem que ganhar troféus. Quero ajudá-lo a atingir esse nível”, afirmou Guardiola sobre o desempenho recente do craque belga.

Contratado em 2015, De Bruyne participou de exatos 100 jogos com a camisa do Manchester City e anotou 25, uma boa média de um gol a cada quatro partidas. O atleta já tinha jogado na Premier League, mas o período que ficou no Chelsea foi um de seus piores na carreira, já que não era aproveitado pela diretoria do clube londrino e foi emprestado para mais de um time, situação que desagradou o belga e o motivou a sair dos Blues.

Nesta temporada, o City é de longe uma das melhores equipes do futebol europeu. Líder do Campeonato Inglês com 22 pontos, sendo sete vitórias e um empate, o time é junto com o rival United, as únicas equipes que ainda não perderam no principal torneio nacional. Além disso, os Citizens são um dos favoritos na Liga dos Campeões, torneio continental que o clube jamais conquistou.