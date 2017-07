Leila Pereira rejeita chantagem em favor de Alexandre Mattos no Verdão

Dona da Crefisa, a atual patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira já ganhou muito espaço no Palestra Itália, tanto que virou conselheira do clube. E suas declarações tomam uma repercussão muito grande, como uma possível ameaça de retirar os investimentos com uma possível saída do diretor Alexandre Mattos. Neste sábado, ela explicou o teor de suas falas.

“Quando eu disse que eu reveria os investimentos, isso criou uma polêmica muito grande: a Leila está fazendo uma chantagem. Isso é ridículo! Eu tenho um contrato de patrocínio de uniforme de dois anos, que vence no fim do mandato do presidente Maurício Galiotte. Isso é sagrado, imutável. Outra coisa é a contribuição que eu faço para a contratação de jogadores. Foi nesse ponto que eu disse”, comentou, em entrevista à Rádio Jovem Pan.

Leila garante que, sem Mattos, esperaria a definição de um novo dirigente e de sua linha de trabalho para voltar a ajudar em contratações. “Qualquer investidor só investe quando acredita no projeto, no trabalho da pessoa responsável pelo grupo para o qual você contribui. E eu confio no trabalho do Alexandre Mattos”, emendou.

Com um elenco caro e com jogadores de bom nível, o Palmeiras é considerado, na atualidade, uma das grandes vitrines do futebol brasileiro. O clube venceu o título brasileiro do ano passado e agora prioriza a conquista da Libertadores da América.