Zidane assumirá cargo na Juventus, diz rádio espanhola

A dupla Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, que fez muito sucesso no Real Madrid ao conquistar quatro Liga dos Campeões, pode ser reeditada na Juventus. De acordo com a rádio espanhola Libertad Digital, o ex-treinador dos merengues assumirá o cargo de “assessor da direção esportiva” da Velha Senhora a partir de outubro. A informação teria sido confirmada por fontes próximas da família Agnelli, proprietária da Juventus

Zizou deixou o cargo de treinador do clube da capital espanhola logo após a conquista da Liga dos Campeões da última temporada, numa decisão que foi muito questionada, uma vez que o comandante estava no auge, com três títulos europeus consecutivos. Desde então, estava desempregado, e com a transferência de Cristiano Ronaldo para Turim, muito começou a se especular sobre uma também possível ida do ex-camisa 10 dos Bleus à Juve.

Com Massimiliano Allegri estável no comando técnico do clube de Turim, Zidane chegaria para atuar como um assessor de Fabio Paratici, diretor esportivo, e se realmente for para a Itália, retornará ao clube que defendeu como jogador entre 1996 e 2001. Com a camisa bianconera, o francês foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, antes de se transferir justamente para o Real Madrid, onde ainda conquistou mais uma bola de ouro.