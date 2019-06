Cristiano Ronaldo registra encontro com Michael Jordan nas redes sociais

Na noite deste domingo, Cristiano Ronaldo utilizou a sua conta oficial no Instagram para registrar um encontro especial. O camisa 7 da Juventus publicou uma foto ao lado de ninguém menos que Michael Jordan.

De férias após conquistar o Campeonato Italiano e a Supercopa da Itália com a Velha Senhora e a Liga das Nações com Portugal, o gajo se encontrou com o hexacampeão da NBA, principal liga de basquete do mundo.

We made history ⚽️🏀🥇 Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em 23 de Jun, 2019 às 3:34 PDT

“Nós fizemos história”, escreveu em inglês na legenda da foto que já foi curtida por mais de cinco milhões de pessoas.

A publicação gerou uma série de comentários exaltando a carreira dos dois jogadores. A conta da Nike, patrocinadora de ambos, por exemplo, utilizou um emoji de bode para dizer que Jordan de CR7 são os maiores. Isso porque, em inglês, o animal se chama goat, que coincide com a sigla para “greatest of all time”.