Cristiano Ronaldo Junior já treina com o sub-9 da Juventus

Parece que Cristiano Ronaldo Junior, filho mais velho do craque português, realmente deseja seguir os passos do pai na carreira futebolística. Nesta segunda-feira, a Juventus divulgou uma foto do garoto treinando junto com a equipe sub-9 do clube.

Além de “Cristianinho”, Mattia Barzagli, filho do zagueiro Andrea Barzagli, também integra a equipe, e na atividade desta segunda os dois foram observados de perto por Georgina Rodríguez, namorada de CR7, junto de seus três outros filhos.

La famiglia bianconera! #finoallafine Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em 21 de Ago, 2018 às 10:56 PDT

Anteriormente, Cristiano Ronaldo já havia dito que espera que seu filho se torne jogador de futebol, uma vez que tem características muito parecidas com a do pai.

“É muito competitivo. É como eu quando criança. Ele não gosta de perder. Será como eu, tenho 100% de certeza. Eu gosto de ensinar algumas coisas, mas no final ele vai escolher o que fazer e sempre terá meu apoio. Mas é claro que gostaria que ele se tornasse jogador de futebol”, disse à plataforma de transmissão de eventos esportivos DAZN.