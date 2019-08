Odair reconhece frustração por eliminação do Inter na Libertadores

Na primeira partida das quartas de final da Libertadores, o Internacional foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo no Maracanã. Questionado se teria faltado ousadia para o Colorado na partida do Rio de Janeiro, o técnico Odair Hellmann negou que o time não tenha atacado no jogo de ida.

“Não faltou ambição. O Flamengo, não só aqui, como no Maracanã tem um jogo ofensivo, de troca de passes e com jogadores de qualidade. Aqui, eles não tiveram tanto volume e posse de bola. Nós fomos agressivos, marcamos forte e diminuímos espaços”, comentou.

“Quando tivemos a bola, conseguimos jogar. Lá no Maracanã, nós tivemos sete finalizações e o Flamengo, sete. Cada um tem a sua estratégia. O Flamengo foi mais objetivo e as nossas chances foram para fora. Acabou sendo um enfrentamento complicado. Nós buscamos todas as formas de estratégia e tática para conseguir vencer o Flamengo”, acrescentou

Por fim, Odair admitiu que está muito triste pela eliminação na Libertadores. “Nós fizemos uma boa Libertadores. Fizemos uma boa primeira fase e depois passamos pelo Nacional, do Uruguai. Tivemos um enfrentamento com o Flamengo que foi um duelo de gigantes”, declarou.

“O placar mais elástico no Maracanã trouxe mais dificuldade para nós. Infelizmente, aos 40 minutos do segundo, em um contra-ataque, nós tentamos buscar o gol e acabamos levando o empate. Estamos tristes por não conseguir o objetivo”, completou.

Nesta quinta-feira, o plantel vermelho retorna aos treinos, às 15h30 (de Brasília), no CT Parque Gigante. Pelo Brasileiro, o Internacional recebe no sábado o Botafogo, às 21 horas, no Estádio Beira-Rio,pela 17ª rodada. Priorizando a Copa do Brasil, o Colorado deve usar um time reserva no final de semana.