Internacional anuncia a contratação de meia argentino

O Internacional anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação do meia Damián Musto. Aos 32 anos de idade, o argentino chega para o Colorado para assinar um contrato de empréstimo válido até o fim de 2020. A trasferência vai ser firmada após o atleta passar por exames médicos.

Damián Musto estava no Huesca, clube que disputa a segunda divisão na Espanha. O atleta cumpria uma suspensão por doping desde maio devido ao uso de um diurético, mas vai estar liberado para atuar em 2020.

Antes de defender o Huesca, Musto teve outra experiência no futebol europeu, em 2010, quando vestiu a camisa do Spezia, da Itália.

Mesmo com as experiências no Velho Continente, Musto teve seu auge jogando em sua terra natal, onde passou por clubes como Quilmes, Atlético Tucumán, Olimpo e Rosário Central.

O novo reforço do Internacional é um homem de confiança do treinador Eduardo Coudet. Esta vai ser a terceira vez em que o meia vai ser comandado pelo técnico argentino. Nas primeiras oportunidades, eles estiveram juntos no Rosário Central e no Tijuana, do México.

