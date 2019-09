Guerrero reclama de gramado, mas afirma: “Em casa a gente resolve”

O Internacional saiu derrotado para o Athletico-PR na Arena da Baixada nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Após o revés por 1 a 0, o atacante Paolo Guerrero criticou o gramado sintético do campo do Furacão, mas afirmou que o Inter deve reverter a desvantagem dentro do Beira-Rio.

“Erramos um passe na saída de bola e infelizmente tomamos o gol, mas temos que continuar trabalhando, corrigir os erros, não pode acontecer isso. Estávamos dominando, entramos bem no segundo tempo, criamos nossas chances. Infelizmente é difícil jogar aqui, a bola levanta e para cair de novo demora. É complicado esse campo, mas em casa a gente resolve”, disse o camisa 9 em entrevista aos canais Sportv.

Seguindo a mesma linha, o zagueiro Rodrigo Moledo apontou os erros da equipe colorada na partida, mas reafirmou a capacidade de virar o resultado e ficar com o título. “Sabíamos da dificuldade, viemos pra buscar o resultado. Acho que a gente começou um pouco lento, demoramos para entrar no jogo, crescemos durante a partida, tivemos chances claras de gol, o goleiro deles foi muito bem”, comentou.

“Temos que trabalhar agora, ver o que erramos, pra reverter o resultado dentro de casa, teremos o apoio da torcida. Estamos atrás do placar, temos que correr atrás. Vamos conversar, trabalhar na semana para reverter o resultado”, concluiu o defensor.