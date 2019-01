Emerson Santos crê em Inter forte para 2019: “Queremos grandes coisas”

Após ter feito uma temporada de recuperação em 2018, o Internacional almeja a conquista de títulos nesse ano. O zagueiro Emerson Santos afirmou que também mostra confiança em alcançar triunfos na competições que o Colorado terá pela frente.

“A gente vem trabalhando forte. Odair tem nos passado bons trabalhos. Estamos querendo grandes coisas esse ano e iremos buscar da melhor maneira”, comentou o defensor.

Contratado por empréstimo junto ao Palmeiras, Emerson Santos veio na temporada passada como opção para atuar no lugar de Rodrigo Moledo ou Victor Cuesta. Ele acredita que demonstrando um trabalho sério brigará por uma vaga no time titular.

“Estou começando um trabalho junto com o grupo. Posso me adaptar melhor. Irei tentar fazer o meu trabalho ali com seriedade e dedicação. Vou tentar fazer um bom jogo para seguir tendo oportunidades”, avaliou.

O elenco do Internacional retorna aos treinos nesta sexta-feira, às 09h30 (de Brasília), no CT Parque Gigante. Fora de campo, os dirigentes colorados buscam a contratação de mais um zagueiro e a confirmação a vinda do centroavante Tréllez.