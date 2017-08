Estreia da Inter empolga destaque do time: “Vamos brigar pelas primeiras posições”

Após a ótima vitória da Inter de Milão na estreia do Campeonato Italiano, por 3 a 0 contra a Fiorentina, o meia João Mário afirmou estar bastante confiante para a temporada 2017/2018 e que o time tem tudo para terminar ao menos nas quatro primeiras posições do principal campeonato nacional do país, situação que daria uma vaga ao clube na próxima edição da Liga dos Campeões.

“Este ano já nos conhecemos bem melhor e isso é importante para jogarmos com qualidade. Queremos terminar nos quatro primeiros lugares do campeonato e, com certeza, vamos lutar até ao final”, disse o português, que está no clube nerazzurri desde 2016 e é um dos principais jogadores da equipe desde então.

O atleta aproveitou para elogiar a pré-temporada do clube de Milão e que a montagem do elenco foi muito bem feita para a próxima temporada. “Começamos muito bem, demonstramos que somos uma equipe com identidade, exatamente o que o treinador vem pedindo para nós.Foi ótimo porque fomos capazes de colocar em campo aquilo que treinamos ao longo da semana”, finalizou o jogador.

Sétimo lugar no Campeonato Italiano na temporada passada, o clube está fora das competições internacionais e o objetivo é ser novamente uma das principais equipes do futebol europeu.A equipe conquistou a Liga dos Campeões na edição 2009/2010, quando José Mourinho ainda era treinador da equipe, mas desde então a Inter não teve grandes resultados, situação esta que o clube tenta mudar já neste ano.