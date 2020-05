Van Persie diz ter levado tapa na cara de Louis Van Gaal na Copa do Mundo de 2014

A Holanda chegou para a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, sob muita expectativa, principalmente pelo vice-campeonato em 2010. Os holandeses pararam na semifinal e ficaram com o terceiro lugar. A trajetória para conquistar a medalha de bronze não foi fácil. A seleção passou por dificuldades e teve até tapa na cara de treinador em jogador.

Em entrevista ao livro “LVG – O técnico e a Pessoa Total“, biografia do técnico daquela equipe Louis Van Gaal, o atacante e ídolo Robin Van Persie contou que levou um tapa no rosto do treinador ao dizer que não queria bater um dos pênaltis da disputa de penalidades contra a Costa Rica, pelas quartas de final do Mundial. O camisa 9 revelou que estava com cãibras.

“Quando a prorrogação terminou e nos juntamos perto da linha lateral, ele chegou perto de mim e de repente me deu um tapa. Ele me bateu de mão aberta e disse, com raiva: “Nunca mais faça isso de novo”. Fiquei em choque. Ele disse para eu seguir em frente e garantir que converteria o pênalti”, falou.

Depois de empatar em 0 a 0 com a surpreendente seleção costarriquenha no tempo normal e na prorrogação, a Holanda garantiu a classificação apenas nos pênaltis. Van Persie jogou os 120 minutos e se rejeitou a ser substituído na prorrogação. O mesmo teve o desafio de abrir as cobranças e não desperdiçou.

Van Gaal foi, definitivamente, o personagem daquela partida. Nos últimos minutos do segundo tempo da prorrogação, o treinador optou por trocar os goleiros, visando as penalidades. Cillessen foi substituído por Krul, que defendeu duas batidas e garantiu o avanço da Holanda.

Na semi, a “laranja mecânica” foi eliminada pela Argentina e conquistou o terceiro lugar ao derrotar o Brasil por 3 a 0 na disputa pelo bronze.