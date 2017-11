Fernando Diniz é anunciado como novo técnico do Guarani

O Guarani anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada. A equipe irá disputar a Série A-2 do Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro da Série B.

O contrato de Diniz com o Bugre é válido até o fim de 2018. Seu grande trabalho foi levar o Audax à decisão do Campeonato Paulista de 2016. Na ocasião, foi derrotado pelo Santos. Mas, o time se notabilizou por apresentar um futebol com muito toque de bola e qualidade.

O grande objetivo do clube na temporada será o acesso à elite do futebol Paulista. A apresentação de Fernando Diniz está prevista para às 10h desta sexta, em Campinas.

Além do Audax, o treinador de 43 anos coleciona passagens por Votoraty, Paulista, Botafogo-SP, Atlético Sorocaba, Guaratinguetá, Paraná e Oeste.

Como jogador, iniciou a carreira no Juventus e depois teve passagens por clubes como Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro e Santos, entre outros, e defendeu o próprio Guarani, em 1996.