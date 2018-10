Suspenso, Kannemann desfalca o Grêmio no jogo de volta

O zagueiro Kannemann levou o terceiro cartão amarelo aos 13 minutos do segundo tempo e fica de fora do jogo de volta contra o River Plate que ocorre no dia 30, terça, às 21h45 (de Brasília), na Arena, pela Libertadores. Em seu lugar no Grêmio deve entrar Paulo Miranda ou Bressan.

Os gaúchos jogam pelo empate para chegar a mais uma final da competição continental. Caso os argentinos devolvam o placar, a decisão da vaga será nas penalidades. No tempo normal, o River classifica-se se vencer por 2 a 1 por causa do saldo qualificado.

Pelo Brasileirão, o Grêmio entra em campo neste sábado para enfrentar o Sport, às 16h30 (de Brasília), na Arena. O técnico Renato Portaluppi mais uma vez deve escalar um time reserva.