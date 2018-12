Repercussão negativa atrapalha e Luan fica mais distante do Cruzeiro

O meia Luan, do Grêmio, esteve muito próximo de um acerto com o Cruzeiro. A negociação previa a inclusão de Thiago Neves e também a ida do zagueiro Murilo e do atacante Raniel. Entretanto a repercussão negativa junto a torcida gremista acabou sendo fundamental para o negócio esfriar.

Segundo apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, a notícia não foi bem recebida no Rio Grande do Sul. Os dirigentes gremistas foram alvos de críticas e isso determinou que o negócio não tivesse andamento. Apesar de não ter feito uma grande temporada, Luan tem alto valor de mercado. Por outro lado, a troca seria com Thiago Neves, que já não é um garoto, e os dois jovens ainda buscam afirmação.

Agora para adquirir o meio-campista, o Tricolor Gaúcho precisa pagar a quantia de R$ 10 milhões, porém os gaúchos só aceitam pagar R$ 8 milhões. No último sábado, o técnico Renato Portaluppi confirmou que pediu a contratação de Thiago Neves para suprir as saídas de Ramiro e Douglas. Em 2008, os dois trabalharam juntos no Fluminense e levaram o time carioca a final da Libertadores.

Durante o final de semana circulou a informação que a diretoria gremista teria oferecido Luan para o Palmeiras, porém o negócio não evoluiu. Thiago Neves tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2019.