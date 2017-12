Renato Gaúcho confirma presença de todo o elenco no Mundial

O Grêmio vai força máxima no Mundial de Clubes, pelo menos fora de campo. Em entrevista coletiva, o técnico gremista Renato Portaluppi falou sobre o torneio. Ele revelou que o clube vai levar todos os jogadores, criticou a Fifa e reforçou o desejo de ser campeão do mundo. Podendo inscrever apenas 23 jogadores, o treinador do Grêmio criticou a Fifa por deixar o clube gaúcho registrar os jogadores Cícero e Cristian na competição. Para Renato, esta postura enfraquece o torneio e prejudica o Tricolor.

“Os times de lá vão levar vantagem porque eles estão jogando, estão com ritmo de jogo. Com o encerramento da Libertadores e a estreia na semifinal, praticamente a gente fica 15 dias sem jogar. É ruim. O desgaste da viagem é muito grande. Neste contexto todo a gente só tem desvantagem. Nós perdemos jogadores importantes e cada vez vamos nos enfraquecendo mais. Eu sinceramente não entendi essa decisão da Fifa de não deixar a gente inscrever o próprio Cristian e Cícero”, explicou, antes de completar.

“Um mini torneio, tiro curto, a ideia é engrandecer ainda mais o torneio e isso enfraquece. Eu acho que a Fifa poderia dizer que se os clubes quisessem contratar mais alguns jogadores, poderiam, como era antigamente. Além de não deixar, não deixa atuar com os atuar com os atuais jogadores. Nem isso a Fifa permite. Quer dizer, ao invés de fortalecer o torneio, basicamente a Fifa enfraquece os clubes. Nisso tudo, o maior prejudicado nessa história todo é o Grêmio”.

Mesmo não utilizar alguns jogadores, o Grêmio vai levar a Abu Dhabi todos os atletas do elenco até os que não estão inscritos no Mundial. “O Cícero vai viajar. Todos os jogadores vão viajar. Por mérito, treino e merecimento, por tudo que foi feito com esse grupo. Além dos 23 inscritos, os outros também vão viajar e acompanhar a delegação. Eu gosto de ganhar e nós vamos para lá para ganhar. É uma grande chance de me tornar como jogador e treinador bicampeão mundial. Eu não paro numa Libertadores ou numa Copa do Brasil. Quando eu entro é para ganhar. Mas eu sei perder também porque querer ganhar todos querem. Eu sei que as dificuldades vão ser enormes, mas pode ter certeza que na cabeça do meu grupo é chegar para conquistar o Mundial”, observou Renato.

Recuperado de uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé direito, o volante Maicon está treinando normalmente com o grupo de jogadores. Além dele, o zagueiro Pedro Geromel, que sentiu dores no ombro após o título da Libertadores, também participou dos trabalhos. O treinador gremista falou sobre a presença desses atletas no Mundial.

“Quem vai dar a resposta para a gente vai ser o próprio Maicon. Ele vem treinando. A cada dia, ele vem treinando melhor, se soltando. Nós temos mais alguns dias até a estreia e vai depender dele. Temos que ir com calma, pois é uma semifinal e o Maicon está bastante tempo parado. Mas é importante a presença dele como foi na Argentina. Dependendo dos treinamentos, a gente vai falando com ele e até a semi a gente vê o que pode fazer. O Geromel treinou hoje e não tem problema algum. Garanto que ele vai estar em campo na semifinal, sem dúvida alguma”, destacou.

Na manhã desta quarta-feira, o elenco gremista faz o último treino em Porto Alegre, no CT Luiz Carvalho, antes de seguir rumo aos Emirados Árabes. Depois, no final da manhã, o Grêmio embarca para São Paulo para iniciar a viagem. O Tricolor Gaúcho estreia no Mundial de Clubes na semifinal da competição. A partida está marcada para às 15h (de Brasília), da próxima terça-feira, dia 12 de dezembro, contra o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca, do Marrocos, e Pachuca, do México.