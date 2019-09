Presidente do Grêmio afirma que Liverpool assusta menos que o Real Madrid

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, já está pensando na possibilidade de enfrentar o Liverpool na final do Mundial de Clubes ao fim do ano. Na opinião do mandatário, o Tricolor Gaúcho poderia bater de frente com os Reds. Além disso, afirmou que o Real Madrid, adversário do Grêmio em 2017, assustava mais do que a equipe comandada por Jurgen Klopp.

“Os favoritos tendem a ser os times europeus, sempre. Tenho certeza de que o Liverpool assusta menos que o Real Madrid que nós enfrentamos. O Liverpool é um time que pode ser batido. Por nós, pelo Flamengo, pelo Boca, pelo River. O Real Madrid era um time galáctico, mais cheio de estrelas”, disse o presidente no programa “Debate Final”, na Fox Sports.

Romildo Bolzan ainda relembrou o confronto com o time madrileno, em 2017. Na opinião do presidente, o Grêmio fez boa partida, podendo até ter levado a partida para as penalidades.

“Nós perdemos apenas de 1 a 0 para o Real Madrid em 2017. Poderíamos muito bem ter levado o jogo para os pênaltis, e aí, tudo poderia acontecer. Assim como levamos para os pênaltis em 1995, contra o Ajax, e perdemos, e como ganhamos do Hamburgo em 1983, na prorrogação”, completou.