Grêmio não manterá o meia Douglas para a temporada de 2019

O meia Douglas não terá o seu contrato renovado para a próxima temporada no Grêmio. A confirmação veio através do presidente Romildo Bolzan Júnior nessa segunda-feira. Ele também acrescentou que o atleta será homenageado pelo clube.

“O Douglas não vai ficar conosco. Vai receber todas as homenagens, merece por tudo que fez pelo Grêmio. O Grêmio vai homenageá-lo, mas ele já sabe que não vai ficar. Já foi avisado que pode procurar novo clube”, revelou.

A sua volta ao Tricolor Gaúcho ocorreu no final do ano de 2014 e acabou sendo peça importante nas temporadas subsequentes. Na conquista da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG teve papel fundamental, mas a sequência de lesões atrapalhou a retomada do meio-campista no Grêmio.

Nesta temporada, o meia só voltou aos gramados em junho, defendo o time de aspirantes do Tricolor Gaúcho. No mês seguinte o atleta voltou a disputar uma partida pela equipe profissional. Ao todo, o jogador atuou em 19 jogos na temporada e marcou duas vezes.