O Grêmio está próximo de acertar a compra da gestão da Arena. Em entrevista coletiva realizada nesse domingo, data em que o clube completou 106 anos, o presidente Romildo Bolzan demonstrou otimismo em relação ao assunto e disse que a aquisição da operação do estádio pode ocorrer ainda neste ano.

“É bom deixar claro que essa casa é nossa e será nossa, definitivamente, em 2033. O Grêmio trabalha hoje muito fortemente para antecipar a compra da operação do estádio. E o Grêmio aposta que poderá fazer isso muito bem”, disse.

“Tem muitos projetos, planos e planejamentos para melhorar o perfil de tudo quando o estádio estiver completamente sob a operação do Grêmio. Mas eu tenho para mim que, desses fatos todos que andaram, nunca estivemos tão próximos de finalizar essa situação”, completou.

O presidente ainda disse que as tratativas já estão avançadas, inclusive, com a Arena Porto-Alegrense, empresa contratada pela OAS para operar o local.

“Vencemos praticamente todas as etapas, a última vencida foi na semana passada quando finalizamos o ajuste financeiro e econômico com a própria Arena Porto-Alegrense. Os bancos já praticamente passaram em vários comitês o financiamento. Já temos a sinalização positiva no sentido do refinanciamento dessa questão”, declarou.

“Está faltando mesmo é uma situação da solução do entorno, que é uma coisa que foge do controle de todos esses agentes que falei. Isso passa pelo Ministério Público, passa pela Caixa Econômica Federal”, finalizou.