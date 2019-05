Grêmio encaminha vinda de David Braz e Marinho vai em definitivo para o Santos

A diretoria do Grêmio está próxima de confirmar a contratação do zagueiro David Braz. O negócio vem demorando para se concretizar porque envolve a ida do atacante Marinho para o Santos.

O jogador gremista deve ir em definitivo para a Vila Belmiro e o Peixe irá desembolsar cerca de R$ 5 milhões. Esse valor será pago de forma parcelada para o Tricolor Gaúcho.

Marinho sequer foi relacionado para o jogo desta quarta contra o Juventude, às 21h30(de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. David Braz está atuando no Sivassor, da Turquia e só ficará à disposição dos gaúchos a partir do 01 de julho.