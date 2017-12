Campeão da Libertadores, Grêmio disputará Recopa em fevereiro

O fim de 2017 e começo de 2018 promete ser bastante movimentado para o Grêmio. Após a conquista da Libertadores, o clube gaúcho garantiu classificação para o Mundial de Clubes, que ocorre entre 6 e 16 de dezembro, nos Emirados Árabes. Além disso, o Tricolor vai iniciar a temporada 2018 disputando um título importante.

Com as datas previstas para os dias 7 e 21 de fevereiro de 2018, a Recopa terá o Grêmio contra o campeão da Copa Sul-Americana, que será decidida entre Flamengo e Independiente-ARG.

Na primeira data, o Tricolor viaja para jogar na casa do adversário e depois, no dia 21, decide, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o título. Os comandados de Renato Gaúcho tentam o segundo título do clube na competição. Em 1996, superou justamente o Independiente, que pode ser o rival novamente.

O último brasileiro que levou o troféu da Recopa foi o Atlético-MG, que superou o Lanús em 2014. Neste ano, a Chapecoense disputou com o Atlético Nacional-COL, mas não obteve sucesso, perdendo por 5 a 3 no agregado.